В Великобритании заявили, что Путин наращивает войска вдоль побережья Арктики

Великобритания должна усилить военное присутствие в Арктике, заявили в парламенте королевства

Великобритания должна усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять российской агрессии, так как Россия наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Об этом говорится в докладе под названием "Тонкий лед" комитета по обороне в палате общин британского парламента, передает Mirror.

Сообщается, что таяние арктического ледового покрова, из-за глобального потепления, раскрыло такие природные ресурсы, как нефть и минералы. Таяние ледников помогло сделать арктический регион более доступным для судов. В материале сообщается, что Россия проводит "стратегические бомбардировочные полеты над северным воздушным пространством и установила ракеты дальнего радиуса действия и системы ПВО".

Кроме того, в докладе также отмечается о "заметном росте военно-морской активности".

"Это выходит за рамки оборонительной позиции и должно быть предметом озабоченности, учитывая агрессивное поведение России", - отметили в докладе.

Увеличение военной активности Россией зафиксировано в Арктике и на Крайнем Севере. Также в комитете предупредили, что Великобритания отстает в гонке с Россией, которая создала "пилотируемые базы вдоль Арктического побережья" и развернула "хорошо вооруженные, арктически обученные сухопутные войска".

Напомним, в мае сообщалось, что Военно-морские силы США увеличат свое присутствие в Атлантическом океане, а также намерены восстанавливать структуры военного командования в ответ на растущую военную активность России