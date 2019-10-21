США могут оставить войска в Сирии для охраны нефти

США рассматривают возможность оставить некоторые войска в Сирии возле нефтяных месторождений, после выхода из зоны проведения боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра обороны США Марка Эспера, такие меры могут быть приняты, чтобы не дать доступ к ресурсам различным террористическим группировкам. При этом, какое число военных может быть оставлено в Сирии пока не сообщается.

"В настоящее время у нас есть войска в нескольких городах, которые находятся в непосредственной близости от этого района (проведения военной операции Турции - ред.). Цель состоит в том, чтобы запретить доступ, в частности, к доходам ИГИЛ (Исламское государство) и любым другим группам, которые могут захотеть получить доход, чтобы обеспечить свою собственную пагубную деятельность", - сообщил Эспер.

Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. По его словам, в данный момент в зоне проведения турецкой военной операции в Сирии нет ни одного американского военного.

Также РБК-Украина писало, что США будет проводить новые операции против террористов "Исламского государства" на территории Сирии даже после выхода с территории арабской республики. Как сообщил глава Пентагона Марк Эспер, американские военнослужащие при необходимости будут осуществлять операции против террористов ИГ на территории Сирии.