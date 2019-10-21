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Армия США перебралась из Сирии в Ирак

Новости » В мире    21.10.2019 - 12:43
Армия США перебралась из Сирии в Ирак
Иллюстративное фото (ABC News)

Это произошло из-за ранее достигнутых договоренностей с Турцией

В понедельник, 21 октября, военные подразделения армии США перебрались в Ирак с северо-востока Сирии по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что на иракско-сирийском пограничном переходе на окраине иракской провинции Дахук было замечено более 100 бронированных автомобилей, перевозящих американских военных.

По словам министра обороны США Марка Эспера, почти тысяча американских военнослужащих, которые должны покинуть территорию Сирии, переброшены в северный Ирак для проведения кампаний против террористов "Исламского государства", а также "для помощи в обороне Ирака".

Американские войска покидают территорию Сирии в рамках ранее достигнутых договоренностей с Турцией, которая проводит военную операцию против курдов в этом регионе. На данный момент на северо-востоке Сирии объявлено перемирие между турецкой армией и курдами.

Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если за 35 часов курды не покинут так называемую "зону безопасности" в Сирии, то турецкая армия возобновит свою военную операцию.

Чавушоглу отметил, что курды продолжают действовать против Турции, а Анкара осуществляет ответные удары, стараясь при этом минимизировать ущерб для местного населения. Он обвинил США в том, что раньше, когда Анкара и Вашингтон вели переговоры о создании зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, США продолжали поставлять вооружения курдским силам.

Как писало РБК-Украина, американский Конгресс осудил решение Белого дома о выводе военных с территории Сирии. Решение Трампа о выводе американских войск осудили как представители Демократической партии, так и республиканцы, которые опасаются возрождения "Исламского государства" на территории Сирии.

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