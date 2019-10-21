США будут проводить военные операции против ИГ в Сирии

Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Операции будут проводиться с воздушным прикрытием

Американские военные будут проводить новые операции против террористов "Исламского государства" на территории Сирии даже после выхода с территории арабской республики. Об этом говорится в распространенном Пентагоном заявлении министра обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера.

По словам главы Пентагона, американские военнослужащие при необходимости будут осуществлять операции против террористов ИГ на территории Сирии. При этом военные США будут иметь прикрытие с воздуха.

"Если наши войска отправятся в Сирию, чтобы выполнить миссию против ИГ, у них будет воздушное прикрытие. Это просто - мы всегда так делаем", - заявил он.

Кроме того, Эспер добавил, что вопрос о начале новой военной кампании, направленной против террористов "Исламского государства", в ближайшее время будет обсуждаться с союзниками Вашингтона. Также детали взаимодействия с союзниками будут обсуждаться на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"На прошлой неделе у меня был разговор с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом - ред.). Мы оба отметили важность продолжения разгрома ИГ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашинтон планирует перебросить американские войска из Сирии на территорию западного Ирака. Позже арабские СМИ сообщили о конвое американской военной техники в Сирии, которая двигалась в сторону иракской границы.