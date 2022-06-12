В США могут одобрить вакцину Moderna для детей с 6 месяцев

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что вакцина Moderna кажется безопасной и эффективной для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. На следуюшей неделе комитет ученых соберется, чтобы проголосовать за вакцинацию этой вакциной детей.

В брифинговых документах FDA говорится, что вакцина вызвала у детей иммунный ответ, аналогичный тому, который наблюдался у взрослых в предыдущих испытаниях.

"Имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцины Moderna Covid-19 в профилактике симптоматического COVID-19 в педиатрических возрастных группах от 6 месяцев до 17 лет", - заявили эксперты FDA.

Также отмечается, что вакцина Moderna в целом имеет тот же профиль побочных эффектов у детей, что и у взрослых, хотя у детей младшего возраста чаще возникает лихорадка.