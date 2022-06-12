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В США могут одобрить вакцину Moderna для детей с 6 месяцев

Фото: вакцину Moderna в США могут одобрить для детей с 6 месяцев (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В США вакцину Moderna от коронавируса могут одобрить для детей с раннего возаста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что вакцина Moderna кажется безопасной и эффективной для использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. На следуюшей неделе комитет ученых соберется, чтобы проголосовать за вакцинацию этой вакциной детей.

В брифинговых документах FDA говорится, что вакцина вызвала у детей иммунный ответ, аналогичный тому, который наблюдался у взрослых в предыдущих испытаниях.

"Имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцины Moderna Covid-19 в профилактике симптоматического COVID-19 в педиатрических возрастных группах от 6 месяцев до 17 лет", - заявили эксперты FDA.

Также отмечается, что вакцина Moderna в целом имеет тот же профиль побочных эффектов у детей, что и у взрослых, хотя у детей младшего возраста чаще возникает лихорадка.

Напомним, что в США онраничили вакцинацию одной из вакцин. После ее использования возникали побочные эффекты.

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