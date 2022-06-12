У США можуть схвалити вакцину Moderna для дітей з 6 місяців

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомило, що вакцина Moderna здається безпечною і ефективною для використання у дітей у віці від 6 місяців до 17 років. На следуюшей тижні комітет вчених збереться, щоб проголосувати за вакцинацію цією вакциною дітей.

У брифінгових документах FDA говориться, що вакцина викликала у дітей імунну відповідь, аналогічну тому, який спостерігався у дорослих в попередніх випробуваннях.

"Наявні дані підтверджують ефективність вакцини Moderna Covid-19 у профілактиці симптоматичного COVID-19 у педіатричних вікових групах від 6 місяців до 17 років", - заявили експерти FDA.

Також зазначається, що вакцина Moderna в цілому має той же профіль побічних ефектів у дітей, що і у дорослих, хоча у дітей молодшого віку частіше виникає лихоманка.