ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США можуть схвалити передачу Україні далекобійних систем MLRS найближчими днями, - CNN

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 27 травня 2022 01:48
США можуть схвалити передачу Україні далекобійних систем MLRS найближчими днями, - CNN Установка MLRS (Фото: lockheedmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація Байдена готується збільшити кількість озброєнь, які вона має намір зрадити Україні. Очікується, що в списку нового озброєння з'являться і сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакета військової допомоги й допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Польща придбає американські системи HIMARS. Новий контракт передбачає покупку близько 500 американських ракетних систем. Відзначимо, що Польща не вперше купує у США системи HIMARS. Про підписання подібного контракту повідомлялося в 2019 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РСЗО Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України