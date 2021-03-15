UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США могут одобрить COVID-вакцину AstraZeneca в течение месяца

Автор: Роман Тверденко

В США медицинский регулятор рассматривает данные о результатах испытаний вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее могут одобрить для экстренного использования в течение месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что независимая комиссия уже исследует результаты испытаний, которые были проведены в Штатах среди 32 тысяч добровольцев. По итогу рассмотрения результатов должна быть уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Представитель Национального инстута здоровья Фрэнсис Коллинс заявил, что регуляют в курсе о ситуации с отказом от вакцины в ряде европейских стран, однако Европейский регулятор заверил американцев, что возникшие проблемы являются случайностью и не имеют связи с вакциной.

Сейчас в США для использования разрешены три вакцины - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.

Напомним, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19. Информация прозвучала на фоне сообщений о том, что ряд стран прекратили использование вакцин AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов.

Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергла связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавируса
Читайте также
ВОЗ завтра рассмотрит вопрос безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca
В Германии выявили семь случаев образования тромбов после вакцинации AstraZeneca
"Очередной фейк": в Минздраве отреагировали на отказ стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды