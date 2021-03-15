Степанов о вакцине AstraZeneca: совершенно не увеличивает риск образования тромбов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам.
"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал глава Минздрава.
Напомним, разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.
Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.
Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Отметим, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Таиланд, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.