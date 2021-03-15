ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов о вакцине AstraZeneca: совершенно не увеличивает риск образования тромбов

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 13:59
Степанов о вакцине AstraZeneca: совершенно не увеличивает риск образования тромбов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал глава Минздрава.

Напомним, разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Отметим, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Таиланд, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины Вакцина Максим Степанов
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"