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AstraZeneca заявила, что COVID-вакцина безопасна и не приводит к образованию тромбов

Новина українською → Лондон, Воскресенье 14 марта 2021 22:20
AstraZeneca заявила, что COVID-вакцина безопасна и не приводит к образованию тромбов Фото: вакцинация (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Об этом сообщает Reuters.

Шведско-британская компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

"Тщательное исследование всех данных вакцинации более 17 миллионов человек в ЕС и Британии не обнаружили доказательства повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любом возрасте группе, поле и партии или в какой-либо конкретной стране", - сказано в заявлении компании.

Также AstraZeneca отметила, что за все время зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 - тромбоэмболии легочной артерии у привитых. Утверждается, что это лучший результат, чем мог бы быть в данной ситуации, а также примерно схожий показатель в сравнении с другими зарегистрированными вакцинами от коронавируса.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Как писало РБК-Украина, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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