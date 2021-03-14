AstraZeneca заявила, что COVID-вакцина безопасна и не приводит к образованию тромбов

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Шведско-британская компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

"Тщательное исследование всех данных вакцинации более 17 миллионов человек в ЕС и Британии не обнаружили доказательства повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любом возрасте группе, поле и партии или в какой-либо конкретной стране", - сказано в заявлении компании.

Также AstraZeneca отметила, что за все время зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 - тромбоэмболии легочной артерии у привитых. Утверждается, что это лучший результат, чем мог бы быть в данной ситуации, а также примерно схожий показатель в сравнении с другими зарегистрированными вакцинами от коронавируса.