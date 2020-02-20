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США могут направить в Турцию ракетные комплексы Patriot

Новости » В мире     20.02.2020 - 20:59
США могут направить в Турцию ракетные комплексы Patriot
Фото: ЗРК Patriot (wikipedia.org)

Турция продолжит переговоры с США о покупке ЗРК Patriot, заявил министр обороны Хулуси Акар

Соединенные Штаты Америки могут направить в Турцию зенитно-ракетный комплекс Patriot в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Reuters.

По его словам, переговоры Турции и США о покупке систем Patriot также продолжаются.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре заявляло, что Турция обращалась к США с просьбой поставить им ЗРК Patriot для сдерживания России и сирийских правительственных войск в Идлибе. В турецком Министерстве обороны поспешили опровергнуть данную информацию, однако позже все же допустили возможность размещения американских ракетных систем на территории страны.

Напомним, сегодня турецкие военные начали новую военную операцию на Севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что предварительные переговоры с Россией по поводу ситуации в Идлибе не принесли результатов.

Также РБК-Украина сообщало, что, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года сирийскую провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступления на провинцию сил режима Асада.

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