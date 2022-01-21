UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США могут эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов, - Bloomberg

Автор: Илона Свиридова

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.

"Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней", - пишет Bloomberg.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине якобы было приказано подготовиться к эвакуации. В последствии данная информация не подтвердилась.

Также стало известно, что Британия уже подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим самого секретного подразделения E SAS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВторжение России в Украину