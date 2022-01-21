США могут эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов, - Bloomberg

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине якобы было приказано подготовиться к эвакуации. В последствии данная информация не подтвердилась.

Также стало известно, что Британия уже подготовила план эвакуации дипломатов из Украины в случае вторжения России. Проводить операцию будет поручено военнослужащим самого секретного подразделения E SAS.