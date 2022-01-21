RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США можуть евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів, - Bloomberg

Автор: Ілона Свиридова

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну з країни можуть евакуювати сім'ї американських дипломатів. Принаймні, в США розглядають таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів в наказовому порядку. При цьому другорядний персонал дипломатичних відомств за бажанням зможе залишитися в Україні.

"Відповідне оголошення може прийти протягом декількох днів", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні нібито було наказано підготуватися до евакуації. Надалі дана інформація не підтвердилася.

Також стало відомо, що Британія вже підготувала план евакуації дипломатів з України у разі вторгнення Росії. Проводити операцію буде доручено військовослужбовцям найсекретнішого підрозділу E SAS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаВторгнення Росії до України