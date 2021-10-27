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США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда

Автор: Наталья Скороход

США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда. Благодаря такой программе жители этих стран смогут ездить в Соединенные Штаты без визы на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что США рассматривают возможность добавления четырех стран в свою программу безвизового въезда.

Майоркас заявил, что

Напомним, что в США появились новые правила въезда в связи с пандемией коронавируса. Теперь в страну впустят путешественников, которые привиты вакцинами, одобренными FDA и ВОЗ.

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