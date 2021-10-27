США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда. Благодаря такой программе жители этих стран смогут ездить в Соединенные Штаты без визы на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что США рассматривают возможность добавления четырех стран в свою программу безвизового въезда.
Майоркас заявил, что
Напомним, что в США появились новые правила въезда в связи с пандемией коронавируса. Теперь в страну впустят путешественников, которые привиты вакцинами, одобренными FDA и ВОЗ.