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США объявили детали новой политики въезда в страну

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Вашингтон, Вторник 26 октября 2021 01:20
США объявили детали новой политики въезда в страну Фото: в США раскрыли детали нового режима въезда (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента Джо Байдена в понедельник представила дополнительные сведения о реализации новой политики международных авиаперелетов. В Соединенные Штаты допускаются только иностранные граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

С 8 ноября все путешествующие в США иностранцы с неиммиграционными визами должны будут перед посадкой в самолет предъявить свидетельство о пройденной вакцинации. Непривитые путешественники - граждане США, обладатели вида на жительство и немногочисленные иностранные граждане, имеющие право въехать в страну без прививки, - теперь должны будут сдать анализ на коронавирус в течение суток до вылета.

Как было объявлено ранее, с 8 ноября полностью вакцинированные иностранные граждане также смогут пересечь северную и юго-западную сухопутные границы без веской причины, в том числе с туристическими целями.

В соответствии с постановлением Центров по контролю и предотвращению заболеваний, в США будут допускаться путешественники, привитые вакцинами, которые одобрены FDA или Всемирной организацией здравоохранения.

На детей младше 18 лет новые требования по вакцинации не распространяются, но детям в возрасте от 2 до 17 лет будет необходимо сдать анализ до вылета.

В список исключений также попадают участники клинических исследований ряда вакцин против COVID-19; лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам; лица, приезжающие в США по экстренным или гуманитарным причинам, и путешественники с нетуристическими визами из стран, где ограничен доступ к вакцинам.

Также внедряется система отслеживания контактов. Она позволит выявлять путешественников, которые могли заразиться вирусом или контактировали с заболевшими.

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