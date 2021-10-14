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США возобновили лотерею для Green Card: инструкция на украинском языке

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Киев, Четверг 14 октября 2021 03:30
США возобновили лотерею для Green Card: инструкция на украинском языке Фото: США объявили о возобновлении лотереи для выдачи Green Card (se.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении иммиграционной лотереи. Опубликована инструкция на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Посольство США в Украине распространило инструкцию по лотерее "зеленая карта" (Green Card) на 2023.

"Лица, которые отбираются программой (победители), должны отвечать простым, но строгим критериям отбора для того, чтобы иметь возможность статуса постоянного жителя США", - сказано в обнародованном документе.

Согласно документу, в 2023 фискальном году для программы "диверсификационных эмигрантов" выделено 55 тыс. виз. Украина попала в список стран, население которых имеет право принимать участие в лотерее.

Инструкция содержит требования к претендентам. Описана процедура подачи заявки на участие в программе. Освещена методика отбора претендентов.

Напомним, Соединенные Штаты в начале ноября откроют свои границы с Мексикой и Канадой для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранных граждан. Администрация сообщит точную дату открытия границ в ближайшее время.

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