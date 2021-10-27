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США можуть додати чотири країни до Програми безвізового в'їзду

Автор: Наталья Скороход

США можуть додати чотири країни в програму безвізового в'їзду. Завдяки такій програмі жителі цих країн зможуть їздити в Сполучені Штати без візи на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що США розглядають можливість додавання чотирьох країн до своєї програми безвізового в'їзду.

Майоркас заявив, що

Нагадаємо, що у США з'явилися нові правила в'їзду у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер в країну впустять мандрівників, які щеплені вакцинами, схваленими FDA та ВООЗ.

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