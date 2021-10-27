США можуть додати чотири країни до Програми безвізового в'їзду

США можуть додати чотири країни в програму безвізового в'їзду. Завдяки такій програмі жителі цих країн зможуть їздити в Сполучені Штати без візи на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що США розглядають можливість додавання чотирьох країн до своєї програми безвізового в'їзду.
Майоркас заявив, що
Нагадаємо, що у США з'явилися нові правила в'їзду у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер в країну впустять мандрівників, які щеплені вакцинами, схваленими FDA та ВООЗ.