В США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая

Глава Стратегического командования адмирал ВМС Чарльз Ричард обеспокоен модернизацией ядерных и космических сил России и Китая. Достижения Китая и России подрывают возможности сдерживания обычными средствами.
Об этом сообщает "Голос Америки".
По его словам, США впервые в истории столкнулись сразу с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием. С учетом этих угроз, модернизация ядерной триады является главным приоритетом Пентагона, сказал генерал.
"Мы находимся в той точке, где ограничения, связанные со сроками эксплуатации, и кумулятивный эффект от недостаточного инвестирования в наши силы ядерного сдерживания и вспомогательную инфраструктуру на фоне растущей угрозы не оставляют мне никакого запаса для маневренности", - заявил Ричард.
Также глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон заявил, что Китай продолжает стремительно развивать свою космическую деятельность, представляя "определяющую угрозу" для США.
Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 715 млрд долларов на военные нужды.
Отметим, Британия планирует увеличить число ядерных боеголовок почти вдвое.
Ранее Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и Китая.