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У США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Стратегічного командування адмірал ВМС Чарльз Річард стурбований модернізацією ядерних і космічних сил Росії і Китаю. Досягнення Китаю і Росії підривають можливості стримування звичайними засобами.

Про це повідомляє "Голос Америки" .

За його словами, США вперше в історії зіткнулися відразу з двома стратегічними противниками, що володіють ядерною зброєю. З урахуванням цих загроз, модернізація ядерної тріади є головним пріоритетом Пентагону, сказав генерал.

"Ми знаходимося в тій точці, де обмеження, пов'язані з термінами експлуатації, і кумулятивний ефект від недостатнього інвестування в наші сили ядерного стримування і допоміжну інфраструктуру на тлі зростаючої загрози не залишають мені ніякого запасу для маневреності", - заявив Річард.

Також голова космічного командування США генерал армії Джеймс Дікінсон заявив, що Китай продовжує стрімко розвивати свою космічну діяльність, представляючи "визначальну загрозу" для США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив у Конгресу 715 млрд доларів на військові потреби.

Зазначимо, Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі.

Раніше Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Росії та Китаю.

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Новини України ядерное оружиеСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяКитай
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