США о миссии ОДКБ в Казахстане: "Есть вопросы о законности запроса"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала заявление по поводу ситуации в Казахстане. В частности она прокомментировала запрос президента Казахстана к ОДКБ о проведении "миротворческой" миссии в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки в Белом доме.

По словами представителя Белого дома, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, в том числе за развертыванием сил ОДКБ.

"У нас есть вопросы о характере этого запроса (президента Казахстана - ред.), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - заявила журналистам Псаки.