ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 06 січня 2022 21:20
США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту" Фото: Джен Псакі, представник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі зробила заяву з приводу ситуації в Казахстані. Зокрема вона прокоментувала запит президента Казахстану до ОДКБ про проведення "миротворчої" місії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.

За словами представника Білого дому, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, в тому числі за розгортанням сил ОДКБ.

"У нас є питання про характер цього запиту (президента Казахстану - ред.), про те, чи було це законним запрошенням чи ні. На даний момент ми не знаємо цього", - заявила журналістам Псакі.

Нагадаємо, вчора президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив ОДКБ ввести війська, щоб придушити протести в країні.

Сьогодні ввечері в Казахстан прибули перші підрозділи російських військ. А найближчим часом мають прибути військові з Білорусі, Вірменії та Таджикистану.

За словами генсека ОДКБ, перекидання військ В Казахстан планується завершити вже завтра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Сполучені Штати Америки Білий дім
NEWS
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані