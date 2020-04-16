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ООН: из-за экономического спада могут умереть сотни тысяч детей в 2020 году

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 22:28
ООН: из-за экономического спада могут умереть сотни тысяч детей в 2020 году
Иллюстративное фото (flickr)

Генсек ООН предоставил доклад о влиянии пандемии COVID-19 на детей

Из-за продолжающегося экономического спада, вызванного коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей во всем мире. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о влиянии пандемии COVID-19 на детей.

В докладе отмечается, что службы здравоохранения стран оказываются перегруженными из-за большого числа инфицированных, соответственно, больным детям все тяжелее получать качественную медицинскую помощь.

"В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут произойти сотни тысяч дополнительных случаев смерти детей", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН также сообщил, что 310 миллионов школьников в 143 странах обычно используют школьное питание в качестве надежного источника ежедневного потребления еды, однако после закрытия большинства школ из-за карантина часть из них вынуждены искать другие места питания.

Также серьезным риском в ООН считают снижение семейных доходов, что обязательно отобразиться на здоровье детей.

"Это заставит бедные семьи сократить основные расходы на здравоохранение и питание, особенно это касается детей, беременных женщин и кормящих матерей. Кампании вакцинации против полиомиелита были приостановлены. Кампании по иммунизации против кори прекратили как минимум в 23 странах", - отметил Гутерриш.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусом. 289 из них - дети в возрасте до 17 лет. COVID-19 подозревают еще у почти 1200 детей.

Детальнее о пандемии коронавируса в Украине и мире 16 апреля - в материале РБК-Украина.

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