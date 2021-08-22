США меняют порядок эвакуации из Афганистана: появились новые правила

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что планы меняют из-за потенциальной угрозы Исламского государства американцам в Афганистане.

Теперь небольшим группам американцев и, возможно, другим гражданским лицам будут даны конкретные инструкции о том, что делать, включая передвижение к транзитным пунктам, где они могут быть собраны военными для последующей эвакуации.

Изменения произошли после того, как в субботу посольство США выпустило новое предупреждение о безопасности, в котором гражданам советовали не ездить в аэропорт Кабула. В предупреждении говорилось, что аэропорт Кабула лучше не посещать без индивидуальных указаний представителя правительства США.