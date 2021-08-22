США меняют порядок эвакуации из Афганистана: появились новые правила
США порядок эвакуации из Афганистана из-за появления потенциальной угрозы. Вооруженные силы США разрабатывают новые способы доставки людей для эвакуации в аэропорт Кабула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что планы меняют из-за потенциальной угрозы Исламского государства американцам в Афганистане.
Теперь небольшим группам американцев и, возможно, другим гражданским лицам будут даны конкретные инструкции о том, что делать, включая передвижение к транзитным пунктам, где они могут быть собраны военными для последующей эвакуации.
Изменения произошли после того, как в субботу посольство США выпустило новое предупреждение о безопасности, в котором гражданам советовали не ездить в аэропорт Кабула. В предупреждении говорилось, что аэропорт Кабула лучше не посещать без индивидуальных указаний представителя правительства США.
"Официальные лица отказались предоставить более подробную информацию об угрозе ИГ, но охарактеризовали ее как значительную. По их словам, подтвержденных нападений пока нет", - сообщает издание.
Напомним, США и Германия рекомендуют своим гражданам не посещать аэропорт в Кабуле. Обе страны говорят об угрозе безопасности в аэропорте.
Ранее сообщалось, что в ЕС высказали опасения по поводу эвакуации из Афганистана. Боррель считает, что афганцы, помогавшие Западу, могут не успеть выехать из страны.