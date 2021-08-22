США змінюють порядок евакуації з Афганістану: з'явилися нові правила

США порядок евакуації з Афганістану через появу потенційної загрози. Збройні сили США розробляють нові способи доставляння людей для евакуації в аеропорт Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що плани змінюють через потенційну загрозу Ісламської держави американцям в Афганістані.

Тепер невеликим групам американців і, можливо, іншим цивільним особам будуть дані конкретні інструкції про те, що робити, включаючи пересування до транзитних пунктів, де вони можуть бути зібрані військовими для подальшої евакуації.

Зміни відбулися після того, як в суботу посольство США випустило нове попередження про безпеку, в якому громадянам радили не їздити в аеропорт Кабула. У попередженні йдеться, що аеропорт Кабула краще не відвідувати без індивідуальних вказівок представника уряду США.