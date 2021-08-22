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США змінюють порядок евакуації з Афганістану: з'явилися нові правила

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США, Неділя 22 серпня 2021 03:19
США змінюють порядок евакуації з Афганістану: з'явилися нові правила Фото: США змінили порядок евакуації з Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США порядок евакуації з Афганістану через появу потенційної загрози. Збройні сили США розробляють нові способи доставляння людей для евакуації в аеропорт Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що плани змінюють через потенційну загрозу Ісламської держави американцям в Афганістані.

Тепер невеликим групам американців і, можливо, іншим цивільним особам будуть дані конкретні інструкції про те, що робити, включаючи пересування до транзитних пунктів, де вони можуть бути зібрані військовими для подальшої евакуації.

Зміни відбулися після того, як в суботу посольство США випустило нове попередження про безпеку, в якому громадянам радили не їздити в аеропорт Кабула. У попередженні йдеться, що аеропорт Кабула краще не відвідувати без індивідуальних вказівок представника уряду США.

"Офіційні особи відмовилися надати більш детальну інформацію про загрозу ІД, але охарактеризували її як значну. За їх словами, підтверджених нападів поки немає", - повідомляє видання.

Нагадаємо, США і Німеччина рекомендують своїм громадянам не відвідувати аеропорт в Кабулі. Обидві країни говорять про загрозу безпеці в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що у ЄС висловили побоювання з приводу евакуації з Афганістану. Боррель вважає, що афганці, які допомагали Заходу, можуть не встигнути виїхати з країни.

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