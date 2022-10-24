США не мають розвідданих про рішення Росії застосувати ядерну зброю, - Пентагон

У США не бачили розвідданих, які свідчили б про намір Росії застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського журналіста Джека Детча, про це заявив високопосадовець Пентагону.

"США не бачили жодних розвідданих, які вказують на те, що Росія ухвалила рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні", - заявив співробітник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява не є блефом.

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Сполучені Штати поки не бачать причин міняти рівень готовності своїх ядерних сил на тлі загроз з боку Росії.

Також він зазначав, що його країна має чіткий план дій у разі застосування ядерної зброї Росією.

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