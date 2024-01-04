США мають намір запровадити нові санкції за торгівлю зброєю між Росією, Іраном і КНДР

Він назвав використання Росією північнокорейських ракет для нанесення ударів по Україні значною і тривожною ескалацією підтримки РФ.

"Ми оцінюємо, що Пхеньян шукає військової допомоги від Росії, включно з винищувальною авіацією, ракетами, бронетехнікою, обладнанням для виробництва балістичних ракет або матеріалами та іншими передовими технологіями, що матимуть наслідки для безпеки КНДР", - йдеться в заяві.

Співпраця з Іраном

Кірбі додав, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети ближнього радіуса дії, хоча наразі таких поставок здійснено не було.

Однак переговори про купівлю ракет активно просуваються. Раніше іранські військові чиновники демонстрували ракетні можливості країни російському міністру оборони Сергію Шойгу.

США готують відповідь

Представник Білого дому заявив, що Росія схильна закуповувати ракетні системи, тому у відповідь на ці дії Росії з Іраном і КНДР американська адміністрація робитиме низку кроків зі своїми союзниками.

"Закупівля Росією балістичних ракет у КНДР безпосередньо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН", - додав Кірбі.

Також він пояснив, що США хочуть запровадити додаткові санкції проти тих, хто займається сприянням постачанню зброї між Росією та КНДР, між Росією та Іраном.

Що передувало

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Вона, зокрема, надає країні-агресору військову допомогу.

Ще наприкінці вересня західні ЗМІ писали про те, що Північна Корея постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди, а також ракети типу "Катюша".

Вже у листопаді західні журналісти повідомляли, що Пхеньян передав російським військовим мільйон артилерійських снарядів.

Сьогодні Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використовували для ударів по Україні.