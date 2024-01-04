США намерены ввести новые санкции за торговлю оружием между Россией, Ираном и КНДР

США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто способствует поставкам оружия между Россией и КНДР и между РФ и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он назвал использование Россией северокорейских ракет для нанесения ударов по Украине значительной и тревожной эскалацией поддержки РФ.
"Мы оцениваем, что Пхеньян ищет военной помощи от России, включая истребительную авиацию, ракеты, бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или материалы и другие передовые технологии, которые будут иметь последствия для безопасности КНДР", - говорится в заявлении.
Кирби добавил, что Россия стремится приобрести у Ирана баллистические ракеты ближнего радиуса действия, хотя пока таких поставок осуществлено не было.
Однако переговоры о покупке ракет активно продвигаются. Ранее иранские военные чиновники демонстрировали ракетные возможности страны российскому министру обороны Сергею Шойгу.
Представитель Белого дома заявил, что Россия склонна закупать ракетные системы, поэтому в ответ на эти действия России с Ираном и КНДР американская администрация будет предпринимать ряд шагов со своими союзниками.
"Закупка Россией баллистических ракет у КНДР непосредственно нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил Кирби.
Также он пояснил, что США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто занимается содействием поставкам оружия между Россией и КНДР, между Россией и Ираном.
Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Она, в частности, предоставляет стране-агрессору военную помощь.
Еще в конце сентября западные СМИ писали о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты типа "Катюша".
Уже в ноябре западные журналисты сообщали, что Пхеньян передал российским военным миллион артиллерийских снарядов.
Сегодня Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
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