ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США мають намір укласти з Японією нову військово-морську угоду: що зміниться

Субота 20 січня 2024 05:23
UA EN RU
США мають намір укласти з Японією нову військово-морську угоду: що зміниться Фото: США хочуть укласти з Японією нову військово-морську угоду (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та Японія прагнуть укласти угоду про ремонт на японських верфях американських кораблів.

Про це заявив посол США в Японії Рам Емануель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай спостерігає за тим, які кораблі входять і виходять до японських баз. Це не секрет, вони знають, що відбувається. Тому вони оцінюють вашу стримуваність", - заявив Емануель під час виступу на військово-морській базі Йокосука недалеко від Токіо.

Зазначається, що у разі укладання нового договору кораблі ВМС США зможуть залишатися у водах Азії на більший час і будуть готові до будь-якого потенційного конфлікту.

Використання японських сухих доків зменшить навантаження на американські верфі, черга робіт на яких перевищує 4000 днів. Розподіл контрактів дозволить американським кораблебудівникам зосередитися на суднобудуванні, а чи не ремонті, що у результаті дозволить США збільшити свій флот.

За словами дипломата, Вашингтон та Токіо створили раду для розробки спільного плану робіт із технічного обслуговування.

Договори США з тихоокеанськими державами

За низкою двосторонніх угод між США та Японією, Вашингтон розміщує понад десять бойових кораблів у Тихому океані, також має кілька військово-морських баз.

Також нагадаємо, що у 1980-х роках Вашингтон уперше уклав з трьома острівними державами так звану угоду про вільну асоціацію, згідно з якою він зберігає відповідальність за їхню оборону та надає економічну допомогу, отримуючи ексклюзивний доступ до величезних стратегічних ділянок Тихого океану.

У травні минулого року США підписали нові стратегічні договори з тихоокеанськими острівними державами Палау та Мікронезією та сподіваються зробити це з Маршалловими островами найближчим часом.

Угоди передбачають зміцнення підтримки тихоокеанських острівних країн для протидії конкуренції з боку Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Японія Тихий океан
NEWS
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ