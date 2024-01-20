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США намерены заключить с Японией новое военно-морское соглашение: что изменится

Суббота 20 января 2024 05:23
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США намерены заключить с Японией новое военно-морское соглашение: что изменится Фото: США хотят заключить с Японией новое военно-морское соглашение (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Япония стремятся заключить соглашение о ремонте на японских верфях американских кораблей.

Об этом заявил посол США в Японии Рам Эмануель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай наблюдает за тем, какие корабли входят и выходят в японские базы. Это не секрет, они знают, что происходит. Поэтому они оценивают вашу сдерживаемость", - заявил Эмануэль во время выступления на военно-морской базе Йокосука недалеко от Токио.

Отмечается, что в случае заключения нового договора корабли ВМС США смогут оставаться в водах Азии на большее время, и будут готовы к любому потенциальному конфликту.

Использование японских сухих доков снизит нагрузку на американские верфи, очередь работ на которых превышает 4000 дней. Распределение контрактов позволит американским кораблестроителям сосредоточиться на судостроении, а не ремонте, что в итоге позволит США увеличить свой флот.

По словам дипломата, Вашингтон и Токио создали совет для разработки совместного плана работ по техническому обслуживанию.

Договоры США с тихоокеанскими государствами

По ряду двухсторонних соглашений между США и Японией, Вашингтон размещает более десяти боевых кораблей в Тихом океане, также имеет несколько военно-морских баз.

Также напомним, что в 1980-х годах Вашингтон впервые заключил с тремя островными государствами так называемое соглашение о свободной ассоциации, согласно которому он сохраняет ответственность за их оборону и оказывает экономическую помощь, получая эксклюзивный доступ к огромным стратегическим участкам Тихого океана.

В мае прошлого года США подписали новые стратегические договоры с тихоокеанскими островными государствами Палау и Микронезией и надеются сделать это с Маршалловыми островами в ближайшее время.

Соглашения предусматривают укрепление поддержки тихоокеанских островных стран для противодействия конкуренции со стороны Китая.

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