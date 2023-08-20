США мають намір наростити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити ЗСУ взимку, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними джерел видання, адміністрація президента Джо Байдена зосередилася переважно на розширенні виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які десятиліттями були основою звичайного арсеналу Заходу і виявилися критично важливими для України в триваючому контрнаступі.

"Попри те, що взимку українські війська пройшли американську підготовку з питань сучасних загальновійськових маневрів, уряд президента Володимира Зеленського значною мірою відмовився від цієї тактики, натомість застосувавши виснажливий підхід з використанням артилерії, намагаючись прорвати російські мінні поля і лінії окопів, що запекло обороняються", - йдеться у матеріалі.

Американські офіційні особи тепер кажуть, що тактична зміна, здійснена Україною, вимагатиме забезпечення країни надійним постачанням артилерійських снарядів. Хоча Сили оборони України створили перевагу в боєприпасах на південному фронті битви, використовуючи ракети великої дальності з Франції та Великобританії для ударів по російських складах боєприпасів за лінією фронту, вони кажуть, що ці удари будуть результативними лише в тому випадку, якщо Україна також зможе прорвати російську оборону.

У виробництві снарядів беруть участь різні компанії, включаючи кування сталевих снарядів і збірку їх для бою. Міністерство оборони також інвестує в розширення виробничих ліній.

Темпи нарощування виробництва боєприпасів можуть мати довготривалі наслідки для цивільного населення України після рішення адміністрації Байдена цього літа надати суперечливі касетні боєприпаси, які офіційні особи Білого дому описали як "проміжне" рішення, поки не збільшиться виробництво звичайних артилерійських снарядів.

Військова допомога США Україні

У середині липня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.

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