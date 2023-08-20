США намерены нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить ВСУ зимой, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным источников издания, администрация президента Джо Байдена сосредоточилась преимущественно на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые десятилетиями были основой обычного арсенала Запада и оказались критически важными для Украины в продолжающемся контрнаступлении.

"Несмотря на то, что зимой украинские войска прошли американскую подготовку по вопросам современных общевойсковых маневров, правительство президента Владимира Зеленского в значительной степени отказалось от этой тактики, вместо этого применив изнурительный подход с использованием артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов, которые ожесточенно обороняются", - говорится в материале.

Американские официальные лица теперь говорят, что тактическое изменение, осуществленное Украиной, потребует обеспечения страны надежным снабжением артиллерийских снарядов. Хотя Силы обороны Украины создали преимущество в боеприпасах на южном фронте битвы, используя ракеты большой дальности из Франции и Великобритании для ударов по российским складам боеприпасов за линией фронта, они говорят, что эти удары будут результативными только в том случае, если Украина также сможет прорвать российскую оборону.

В производстве снарядов участвуют различные компании, включая ковку стальных снарядов и сборку их для боя. Министерство обороны также инвестирует в расширение производственных линий.

Темпы наращивания производства боеприпасов могут иметь долговременные последствия для гражданского населения Украины после решения администрации Байдена этим летом предоставить противоречивые кассетные боеприпасы, которые официальные лица Белого дома описали как "промежуточное" решение, пока не увеличится производство обычных артиллерийских снарядов.

Военная помощь США Украине

В середине июля Пентагон объявил пакет в 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Ранее стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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