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США мають не лише дозволити, а й заохотити до ударів по цілях в РФ, - Гельсінська комісія

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати мають дозволити Україні наносити удари американською зброєю по силах ЗС РФ у прикордонних районах Росії. Ці сили підтримують наступальну операцію в Харківській області, зокрема вогнем по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Гельсінська комісія – неурядова організація, яка була створена Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ.

Комісія 15 травня заявила, що США повинні «не лише дозволити, але й заохотити» українські сили завдавати ударів по військах РФ, які дислокуються і ведуть вогонь з прикордонних районів Росії в рамках наступальних операцій на півночі Харківської області.

В ISW наголошують, що українські удари по силах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції на півночі Харківської області, за своєю суттю були б оборонними, і характеризувати такі дії як "наступ" було б некоректно.

Аналітики ISW наполягають, що обмеження з боку США можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили у прикордонних районах РФ укриття, звідки російська авіація може завдавати плануючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Також у цих укриттях вільно накопичуються сили окупантів перед перекиданням на територію України.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", - йдеться у звіті Інституту.

Обмеження США на використання американської зброї

З самого початку повномасштабного вторгнення США надають військову допомогу Україні за умови, що американське озброєння не буде використане для ударів по території РФ. 

Російські загарбники користуються цим у своїх діях проти України. Зокрема, зараз у сукупності з іншими факторами заборона США дозволяє росіянам фактично безперешкодно атакувати українських захисників і окуповувати населені пункти у Харківській області. 

Наразі група українських парламентарів у Вашингтоні намагається заручитися допомогою Конгресу у скасуванні вказаної заборони.

Проте поки що позиція Білого дому незмінна.

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