ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна просить США скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в РФ, - Politico

Середа 15 травня 2024 09:30
UA EN RU
Україна просить США скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в РФ, - Politico Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українська влада докладає нових зусиль, щоб змусити США скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для нанесення ударів на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих за кордоном.

Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.

"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.

Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.

Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.

Наступ РФ на Харківську область

Війська РФ намагаються прорватися вглиб Харківської області з 10 травня. Їм вдалося зайняти низку населених пунктів, проте українські сили докладають зусиль для стабілізації ситуації.

Українські сили зупинили просування противника, закріпивши його на поточних позиціях. Глава військової розвідки України Кирило Буданов наголосив на тенденції до стабілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Понад 1500 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив втрати РФ на війні в Україні
Понад 1500 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив втрати РФ на війні в Україні
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть