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США должны не только разрешить, но и поощрить удары по целям в РФ, - Хельсинкская комиссия

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Хельсинкская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты должны разрешить Украине наносить удары американским оружием по силам ВС РФ в приграничных районах России. Эти силы поддерживают наступательную операцию в Харьковской области, в частности, огнем по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Хельсинкская комиссия – неправительственная организация, созданная Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ.

Комиссия 15 мая заявила, что США должны "не только разрешить, но и поощрить" украинские силы наносить удары по войскам РФ, которые дислоцируются и ведут огонь из приграничных районов России в рамках наступательных операций на севере Харьковской области.

В ISW отмечают, что украинские удары по силам в России, непосредственно поддерживающим наступательные наземные операции на севере Харьковской области, по своей сути были бы оборонительными, и характеризовать такие действия как "наступление" было бы некорректно.

Аналитики ISW настаивают, что ограничение со стороны США возможностей Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах РФ укрытия, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Также в этих укрытиях свободно скапливаются силы оккупантов перед переброской на территорию Украины.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области", – говорится в отчете Института.

Ограничение США на использование американского оружия

С самого начала полномасштабного вторжения США оказывают военную помощь Украине при условии, что американское вооружение не будет использовано для ударов по территории РФ.

Российские захватчики пользуются этим в своих действиях против Украины. В частности, в настоящее время в совокупности с другими факторами запрет США позволяет россиянам фактически беспрепятственно атаковать украинских защитников и оккупировать населенные пункты в Харьковской области.

Сейчас группа украинских парламентариев в Вашингтоне пытается заручиться помощью Конгресса в отмене указанного запрета.

Однако пока позиция Белого дома неизменна.

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