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США мають достатньо зброї для операції проти Ірану, - Волц

22:20 26.07.2026 Нд
2 хв
Дипломат різко відповів на чутки про брак боєприпасів
aimg Сергій Козачук
США мають достатньо зброї для операції проти Ірану, - Волц Фото: посол США в ООН Майк Волц (Getty Images)
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У США спростували інформацію про виснаження військових арсеналів на тлі конфлікту з Іраном. Американські військові мають усі необхідні ресурси для ефективного проведення кампанії.

Про це заявив посол США в ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Що заявили у США про запаси зброї

За словами Волца, він особисто перевірив стан забезпечення американської армії. Усі повідомлення про брак боєприпасів чи виснаження складів він назвав неправдивими.

"Я хочу бути абсолютно ясним: американські військові мають усе необхідне для проведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це необхідно. Люди, які поширюють цю нісенітницю, заслуговують на в’язницю", - наголосив дипломат.

Причини проблем з арсеналом

Посол пояснив, що ситуація з дефіцитом дещо ускладнилася через попередні військові операції та допомогу партнерам.

Серед основних причин він назвав:

  • успадкований стан складів після дій попередньої адміністрації
  • тривалі поставки озброєння Україні
  • боротьбу з хуситами в Червоному морі

Водночас Волц підкреслив, що Пентагон вже змінює підхід до забезпечення. Армія США переходить на нові технології, виготовлення дешевших видів боєприпасів та розширює оборонний бюджет.

Загострення навколо Ірану

Нагадаємо, напруга у відносинах між Вашингтоном та Тегераном супроводжується активними обговореннями військово-технічних можливостей Сполучених Штатів.

Раніше видання CBS News з посиланням на джерела інформувало, що в адміністрації президента Дональда Трампа виникло занепокоєння через занадто швидке використання ракет-перехоплювачів ППО та високоточної зброї проти Ірану.

За даними журналістів, високі темпи витрат змушують американське керівництво шукати нестандартні рішення для забезпечення оборонних потреб.

Водночас Вашингтон намагається використовувати й дипломатичні важелі.

Зокрема, Посол США в ООН Майк Волц пояснив, що Сполучені Штати призупинили удари по Ірану заради дипломатії після 13 ночей поспіль військових операцій. При цьому у США чітко попередили про ризики для Тегерана в разі ігнорування цього кроку.

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Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Майк Волц
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