США мають достатньо зброї для операції проти Ірану, - Волц

У США спростували інформацію про виснаження військових арсеналів на тлі конфлікту з Іраном. Американські військові мають усі необхідні ресурси для ефективного проведення кампанії.

Про це заявив посол США в ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Що заявили у США про запаси зброї

За словами Волца, він особисто перевірив стан забезпечення американської армії. Усі повідомлення про брак боєприпасів чи виснаження складів він назвав неправдивими.

"Я хочу бути абсолютно ясним: американські військові мають усе необхідне для проведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це необхідно. Люди, які поширюють цю нісенітницю, заслуговують на в’язницю", - наголосив дипломат.

Причини проблем з арсеналом

Посол пояснив, що ситуація з дефіцитом дещо ускладнилася через попередні військові операції та допомогу партнерам.

Серед основних причин він назвав:

успадкований стан складів після дій попередньої адміністрації

тривалі поставки озброєння Україні

боротьбу з хуситами в Червоному морі

Водночас Волц підкреслив, що Пентагон вже змінює підхід до забезпечення. Армія США переходить на нові технології, виготовлення дешевших видів боєприпасів та розширює оборонний бюджет.