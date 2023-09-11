США мають дати далекобійні ракети та прискорити доставку F-16 в Україну, - ексглава ЦРУ

Девід Претреус зазначив, що Сполучені Штати мають надати далекобійні ракети ATACAMS, а інші лідери повинні збільшити обсяги поставок Україні зброї великої дальності. На думку ексклаги ЦРУ, ЗСУ завдяки цьому зможуть змінити динаміку війни.

"Я сподіваюся, що США передадуть ATACMS, що подвоїть радіус дії того, що ми вже надали. І я сподіваюся, що літаки також зможуть потрапити на озброєння раніше, ніж зараз прогнозується", - заявив Претреус

Він також закликав Швецію запропонувати Україні свої винищувачі Gripen. На його думку вони більше підходять для роботи на жорстких злітно-посадкових смугах, доступних українським силам.

Винищувачі F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодились провести навчання для наших пілотів на винищувачах F-16. Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія та Норвегія погодились надати нашій країні щонайменше 61 літак.

За даними Wall Street Journal українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

Ракети ATACMS

Україна просить Сполучені Штати про передачу далекобійних ракет ATACMS, здатних бити по цілях на відстані до 300 кілометрів з минулого року. Днями голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив можливе постачання далекобійних ракет із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як повідомляє ABC News, адміністрація Байдена, ймовірно, передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії ATACMS в рамках нового пакету допомоги.