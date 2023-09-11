США должны дать дальнобойные ракеты и ускорить доставку F-16 в Украину, - эксглава ЦРУ

Дэвид Претреус отметил, что США должны предоставить дальнобойные ракеты ATACAMS, а другие лидеры должны увеличить объемы поставок Украине оружия большой дальности. По мнению эксклаги ЦРУ, ВСУ благодаря этому смогут изменить динамику войны.

"Я надеюсь, что США передадут ATACMS, что удвоит радиус действия того, что мы уже предоставили. И я надеюсь, что самолеты также смогут попасть на вооружение раньше, чем сейчас прогнозируется", – заявил Претреус

Он также призвал Швецию предложить Украине свои истребители Gripen. По его мнению, они больше подходят для работы на жестких взлетно-посадочных полосах, доступных украинским силам.

Истребители F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для наших пилотов на истребителях F-16. После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить нашей стране минимум 61 самолет.

По данным Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.

Ракеты ATACMS

Украина просит Соединенные Штаты о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 км с прошлого года. На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки дальнобойных ракет с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает ABC News, администрация Байдена предположительно передаст Украине тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS в рамках нового пакета помощи.