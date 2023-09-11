RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США должны дать дальнобойные ракеты и ускорить доставку F-16 в Украину, - эксглава ЦРУ

Фото: эксглава ЦРУ Дэвид Петреус (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус призвал Вашингтон ускорить доставку истребителей в Украину и прекратить раздумывать относительно отправки дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Дэвид Претреус отметил, что США должны предоставить дальнобойные ракеты ATACAMS, а другие лидеры должны увеличить объемы поставок Украине оружия большой дальности. По мнению эксклаги ЦРУ, ВСУ благодаря этому смогут изменить динамику войны.

"Я надеюсь, что США передадут ATACMS, что удвоит радиус действия того, что мы уже предоставили. И я надеюсь, что самолеты также смогут попасть на вооружение раньше, чем сейчас прогнозируется", – заявил Претреус

Он также призвал Швецию предложить Украине свои истребители Gripen. По его мнению, они больше подходят для работы на жестких взлетно-посадочных полосах, доступных украинским силам.

Истребители F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для наших пилотов на истребителях F-16. После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить нашей стране минимум 61 самолет.

По данным Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.

Ракеты ATACMS

Украина просит Соединенные Штаты о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 км с прошлого года. На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки дальнобойных ракет с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает ABC News, администрация Байдена предположительно передаст Украине тактические ракетные системы дальнего действия ATACMS в рамках нового пакета помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУF-16ракети