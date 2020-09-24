США: Лукашенко утратил всякую легитимность и должен уйти в отставку

Комитет Сената США по международным отношениям отреагировал на тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Американские политики призвали Лукашенко уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении комитета в Twitter.

В комитете Сената США заявили, что Лукашенко больше не является президентом Беларуси.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. Европейский союз и оппозиция Беларуси не признали его президентом. Также на инаугурацию отреагировали Польша, Германия, Дания, Чехия.

Вместе с тем, фарсом и не легитимностью назвали инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.

Украина также не признает, что Лукашенко является легитимным президентом Беларуси.