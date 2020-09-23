Словакия и Литва отреагировали на инаугурацию Лукашенко: фарс и нелегитимность

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Словакия и Литва не признали Александра Лукашенко официальным президентом Беларуси. Проведение инаугурации в странах назвали нелегитимным.

Об этом сообщили министры иностранных дел Словакии и Литвы Иван Корчок и Линас Линкевичус в Twitter.

По словам Корчока, Лукашенко не имеет легитимности руководить Беларусью.

"Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия стоит с гражданами Беларуси", - написал Корчок.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Линкевичус в свою очередь заявил, что Лукашенко не перестал быть бывшим президентом в связи с инаугурацией.

"Такой фарс. Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал глава МИД Литвы.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Напомним, сегодня в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось. В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

В итоге в Минске начались стихийные акции протеста. Люди стали организовывать цепи солидарности. К протестам присоединились студенты. В 18:00 ожидается массовый сбор демонстрантов на центральных площадях белорусских городов.