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США: Лукашенко втратив будь-яку легітимність і повинен піти у відставку

Автор: Инна Собора

Комітет Сенату США з міжнародних відносин відреагував на таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

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Про це йдеться в заяві комітету в Twitter.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі.

"Той факт, що "інавгурація" Лукашенка мала бути таємницею, лише ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. Європейський союз і опозиція Білорусі не визнали його президентом. Так само на інавгурацію відреагували Польща, Німеччина, Данія, Чехія.

Разом з тим, фарсом і не легітимністю назвали інавгурацію Лукашенка в Словаччині та Литві.

Україна також не визнає, що Лукашенко є легітимним президентом Білорусі.

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