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США ликвидировали одного из главарей ИГ в Ираке

Автор: Инна Собора

Международная коалиция во главе с США совершила авиаудар в Ираке. В результате ликвидирован один из главарей террористической группировки "Исламское государство".

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Об этом пишет The New York Times.

Так, в результате атаки убит боевик Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известный как Абу Ясир. Это случилось 27 января в районе города Киркук.

Кроме этого, были ликвидированы еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака. Иракские и американские официальные лица подтвердили, что операция готовилась несколько месяцев.

Аль-Иссауи руководил действиями боевиков "Исламского государства" в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

Ранее армия США нанесла удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене. Силы США ликвидировали одного из главарей Касима аль-Райми.

РБК-Украина писало, что в Сирии в результате совместной операции коалиции, возглавляемой США, и отрядов Сирийских демократических сил (СДС) ликвидированы два региональных лидера террористической группировки "Исламское государство".

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