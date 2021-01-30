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США ліквідували одного з ватажків ІГ в Іраку

Автор: Инна Собора

Міжнародна коаліція на чолі з США зробила авіаудар в Іраку. В результаті ліквідований один з ватажків терористичної угруповання "Ісламська держава".

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Про це пише The New York Times.

Так, в результаті атаки убитий бойовик Джаббар Сальман Алі Фархан аль-Іссауи, також відомий як Абу Ясір. Це сталося 27 січня в районі міста Кіркук.

Крім цього, були ліквідовані ще дев'ять бойовиків ІГ.

В операції брали участь служби безпеки Іраку. Іракські та американські офіційні особи підтвердили, що операція готувалася кілька місяців.

Аль-Іссауи керував діями бойовиків "Ісламського держави" в Іраку і намагався відновити вплив угруповання в країні.

Раніше армія США завдала удару по позиціях терористичної угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові в Ємені. Сили США ліквідували одного з ватажків Касіма аль-Раймі.

РБК-Україна писало, що в Сирії в результаті спільної операції коаліції, очолюваної США, і загонів Сирійських демократичних сил (СДС) ліквідовано два регіональних лідера терористичного угруповання "Ісламська держава".

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