Коалиция США в Сирии уничтожила двух региональных главарей ИГИЛ

Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Один из них отвечал за приобретение и транспортировку оружия и боевиков ИГИЛ через Ирак и Сирию

В Сирии в результате совместной операции коалиции, возглавляемой США, и отрядов Сирийских демократических сил (СДС) ликвидированы два региональных лидера террористической группировки "Исламское государство". Операция была проведена 17 мая в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Об этом заявили в штабе операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая США группа стран проводит в Ираке и Сирии.

В ходе операции погибли лидеры ИГИЛ Ахмад Иса Исмаил аз-Зави, известный как Абу Али аль-Багдади и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, известный как Абу Аммар.

Отмечается, что первый из террористов занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада, а второй отвечал за приобретение и транспортировку оружия, материалов для изготовления бомб и боевиков ИГИЛ через Ирак и Сирию.

Напомним, ранее иранская разведка сообщила о задержании возможного преемника убитого главаря "Исламского Государства" аль-Багдади.

В октябре 2019 года США провели операцию в ходе коротой погиб лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ.

Также РБК-Украина сообщало, что местонахождение главаря ИГИЛ вычислили в результате допроса одной из его жен.

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Автор: Надежда Собенко