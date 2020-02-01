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США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 11:59
США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По данным CNN, силы США ликвидировали одного из главарей Касима аль-Райми

Армия США нанесла удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене. Вероятно, силы США ликвидировали одного из главарей Касима аль-Райми, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источника в администрации президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты нанесли авиаудары, направленные против Касима аль-Райми, лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове.

Издание The New York Times пишет, что официальные лица США считают, что Касим аль-Райми был ликвидирован в результате авиаударов. При этом американские чиновники объявят об уничтожении лидера группировки лишь после получения дополнительных подтверждений его смерти.

Напомним, Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена. По словам американского президента, Хамза бен Ладен был убит в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. Трамп добавил, что убийства сына бен Ладена подорвет деятельность "Аль-Каиды".

Ранее сообщалось, что Вашингтон расширил санкции против лидеров и участников 12 террористических группировок. В частности, санкции были введены в отношении лидеров "Хезболлы", ХАМАС, "Исламского джихада", ІДІЛ и "Талибана". Также в санкционный список попали 15 террористов.

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