В США на крупном водохранилище наблюдается нехватка воды. Дефицит приведет к уменьшению распределения воды в Аризоне, Неваде и Мексике в год, начиная с октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NPR .

Американские чиновники впервые опубликовали официальную декларацию о дефиците воды в огромном западном водохранилище озера Мид, что привело к сокращению подачи воды части пораженного засухой юго-запада.

Аризона потеряет 18% годового распределения, тогда как Невада сократится на 7%. Распределение в Мексику, который требуется по договору 1944 года, будет сокращен на 5%.

Сокращение может означать меньше воды - и жесткие решения по распределению - для фермерских хозяйств, городов и племен в засохшей регионе, находится в 22-м году засухи.

Страшная засуха на Западе США привела к тому, что озера Мид и Озеро Пауэлл, второй по величине в стране водохранилище, достигли исторических минимумов. Общий объем накопления воды в системе реки Колорадо составляет 40% емкости по сравнению с 49% год назад, сообщает Бюро мелиорации США.