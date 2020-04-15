В США коронавирусом заразились более 9,2 тыс. медиков

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

От вируса скончались 27 медработника

В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тысячи медицинских сотрудников, из них 27 человек умерли. Об этом сообщает CNN.

По словам заместителя директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шухат, 90% медиков, у которых подтвердили коронавирус, не были госпитализированы.

В отделения интенсивной терапии поступили лишь 184 пациента, умерли 27 человек.

"Я думаю, мы все поняли, что вирус является большей угрозой, чем мы думали", - заявила Шухат.

При этом она добавила, что в условиях пандемии крайне важно, чтобы медперсонал был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и оставался бдительным.

Напомним, всего в США коронавирусом заразились почти 625 тыс. человек. От инфекции скончались 27,5 тыс. американцев. За прошлые сутки жертвами коронавируса в Штатах стали 2407 человек, что является антирекордом для страны.

Добавим, что в штате Нью-Йорк жителей обяжут носить медицинские маски в общественных местах. За соблюдением "масочного режима" будут следить органы местной власти.