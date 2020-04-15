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В США зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 11:02
В США зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Всего в Америке жертвами коронавируса стали более 26 тысяч человек

В США за прошлые сутки, 14 апреля, жертвами коронавируса стали 2407 человек, что является антирекордом для страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Всего за прошлые сутки в США коронавирус подтвердили у 26 945 человек. На данный момент количество инфицированных COVID-19 составляет 614 246 человек. Из них 26 064 умерли. Вылечились 38 820 пациентов.

Отметим, в США наибольшее количество инфицированных коронавирусом в мире. На данный момент во всех странах заразились COVID-19 более 2 млн человек.

Ранее РБК-Украина писало, что США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также сообщалось, что США приостанавливают финансирование ВОЗ. По словам президента США Дональд Трампа, ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. Ранее Трамп выступал с критикой в адрес ВОЗ в связи с "работой в интересах Китая".

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