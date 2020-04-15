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У США коронавірусом заразилися понад 9,2 тис. медиків

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 21:35
У США коронавірусом заразилися понад 9,2 тис. медиків
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Від вірусу померли 27 медпрацівника

У Сполучених Штатах коронавірус підтвердили у понад 9,2 тисячі медичних працівників, з них 27 осіб померли. Про це повідомляє CNN.

За словами заступника директора Центрів з контролю і профілактики захворювань США Енн Шухат, 90% медиків, у яких підтвердили коронавірус, не були госпіталізовані.

У відділення інтенсивної терапії надійшли лише 184 пацієнти, померли 27 осіб.

"Я думаю, ми всі зрозуміли, що вірус є більшою загрозою, ніж ми думали", - заявила Шухат.

При цьому вона додала, що в умовах пандемії вкрай важливо, щоб медперсонал був повністю забезпечений засобами індивідуального захисту і залишався пильним.

Нагадаємо, в США коронавірусом заразилися майже 625 тис. осіб. Від інфекції померли 27,5 тис. американців. За минулу добу жертвами коронавірусу в Штатах стали 2407 осіб, що є антирекордом для країни.

Додамо, що в штаті Нью-Йорк жителів зобов'яжуть носити медичні маски в громадських місцях. За дотриманням "масочного режиму" будуть стежити органи місцевої влади.

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