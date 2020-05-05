В США от коронавируса умерли более 70 тысяч человек

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Всего в США заболели COVID-19 более 1,2 млн человек

В США количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 превысило 70 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

По состоянию на 21:00 5 мая в США зафиксировано 71 148 смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в стране умерли 1227 человек.

Количество зараженных COVID-19 в США за сутки увеличилось на 11 735 человек. Всего в Америке подтверждено 1 224 570 случаев коронавируса. Из них более 192 тысяч уже выздоровели. На данный момент болеют 961 245 пациентов.

Отметим, по состоянию на вечер 5 мая в мире коронавирус подтвердили у почти 3,7 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 255 тысяч пациентов, выздоровели - 1,2 млн человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в США у детей больных коронавирусом обнаружили новые симптомы, связанные с последствиями заражения COVID-19.

Также сообщалось, что США в ближайшее время планируют сообщить детали происхождения COVID-19. По словам президента Дональда Трампа, эти детали будут "весьма определенными".

Кроме этого в Соединенных Штатах начали тестировать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса. Испытания проводят в Нью-Йорке, где больше всего зараженных коронавирусом.