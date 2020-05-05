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У США від коронавірусу померли понад 70 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 21:11
У США від коронавірусу померли понад 70 тисяч осіб
Ілюстративне фото (freepik)

Всього в США захворіли COVID-19 понад 1,2 млн осіб

У США кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 перевищила 70 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

станом на 21:00 5 травня в США зафіксовано 71 148 смертей серед пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. За добу в країні померли 1227 осіб.

Кількість заражених COVID-19 у США за добу зросла на 11 735 осіб. Всього в Америці підтверджено 1 224 570 випадків коронавіруса. З них більше 192 тисяч вже одужали. На даний момент хворіють 961 245 пацієнтів.

Зазначимо, станом на вечір 5 травня у світі коронавірус підтвердили у майже 3,7 млн осіб. Жертвами COVID-19 стали понад 255 тисяч пацієнтів, що видужали - 1,2 млн осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в США у дітей хворих коронавірусом виявили нові симптоми, пов'язані з наслідками зараження COVID-19.

Також повідомлялося, що США найближчим часом планують повідомити деталі походження COVID-19. За словами президента Дональда Трампа, ці деталі будуть "дуже певними".

Крім цього у Сполучених Штатах почали тестувати на людях експериментальну вакцину від коронавірусу. Випробування проводять в Нью-Йорку, де найбільше заражених коронавірусом.

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